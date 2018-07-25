ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ушаков подтвердил факт обсуждения Путиным и Трампом референдума в Донбассе

08:19
  • среда
  • 25 июля 2018

Владимир Путин и Дональд Трамп действительно обсуждали возможность проведения референдума в Донбассе. Это подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. Он также отметил, что "пока реакции нет".

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков подтвердил, что на саммите в Хельсинки 16 июля Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали возможность проведения референдума в Донбассе. Об этом пишут "Известия".

"Это предложение обсуждалось, пока реакции нет", - сказал Ушаков.

Ранее в средствах массовой информации появились данные о том, что во время личного общения с Трампом в Хельсинки Путин предложил американскому коллеге провести референдум в самопровозглашенных ДНР и ЛНР под эгидой международных наблюдателей. По мнению российского президента, это помогло бы прекратить войну и дало бы жителям региона возможность спокойно вделать свой выбор.

Позднее в МИД России отметили, что раз Киев так и не выполнил минские договоренности, имеет смысл обсуждать другие варианты урегулирования конфликта. Вместе с тем вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что минские соглашения не предполагают проведения референдума в Донбассе, но предусматривают только региональные выборы по украинскому законодательству.

Последовала реакция и из Вашингтона - так, официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис подтвердил, что, если придерживаться минских соглашений, проведение референдума невозможно.

Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100