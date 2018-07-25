В возрасте 39 лет в больнице скончался актер театра и кино Александр Исаков. Друг артиста Роман Печерский полагает, что причиной его гибели могла стать врачебная ошибка. По его словам, медики не могли установить диагноз на протяжении трех недель.

Российский актер театра и кино Александр Исаков скончался в понедельник на 40-м году жизни, сообщает пресс-служба Государственного театра киноактера (ГТК).

"Александр Исаков оставил память о себе как о ярком, талантливом актере с великолепно многогранным актерским даром, чья харизма была способна заразить положительными эмоциями и новыми идеями всех, кто его окружал", - говорится в некрологе на сайте театра.

Исаков умер в больнице. Роман Печерский, друг актера, полагает, что причиной гибели артиста могла стать врачебная ошибка.

"Соболезную друзьям близким и, конечно, маме. Три недели пролежать в больнице, чтобы наши доблестные врачи не смогли установить диагноз - и только после отека легких выявить причину - двухсторонняя пневмония. Вчера он еще шутил, приехала мама, были друзья рядом, обсуждали планы на отдых. Утром его уже не стало - сердце уже не справилось! Один вопрос к врачам -дипломы куплены?!" – написал он в Facebook.

Исаков принимал участие во многих постановках ГТК, а также снимался в таких фильмах и сериалах, как "Холостяки", "Моя любовь", "Атлантида", "Счастливы вместе".

Прощание с актером и его отпевание состоятся 26 июля в 11:30 мск в зале Митинского крематория. Похороны пройдут на Митинском кладбище.