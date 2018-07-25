Число погибших в результате лесных пожаров в Греции достигло 79

Правительство Греции выделило 20 миллионов евро на помощь пострадавшим при лесных пожарах на юго-востоке страны. По последним данным, жертвами стихии стали 79 человек, больше 200 пострадали. Привлечены армия и флот, однако остановить стихию пока не удаётся - мешают аномальная жара и сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду.

При свете прожекторов и фар всю минувшую ночь рабочие продолжали расчищать улицы, чтобы подойти к домам в курортном поселке Мати. За сутки до этого огненное цунами, пришедшее со стороны леса, уничтожило здесь почти все. От домов остались только стены, от автомобилей – обгоревшие каркасы, передает "ТВ Центр".

Вместе с братом Панайотис Дагалос отыскал свой автомобиль. Мужчина пытается найти вещи, которые принадлежали его жене. Когда огонь наступал, семья загружала в салон наспех собранные чемоданы. Но выезжать было слишком поздно – спастись можно было только бегством.

Множество тел погибших в разных концах Мати спасатели и волонтеры обнаружили еще накануне. Поиски возобновились с рассветом. Руины до сих пор тлеют. Но многие погорельцы возвращаются, чтобы оценить состояние домов. Однако жить здесь в ближайшие недели, а может быть и месяцы, не представляется возможным.

В столичной области Аттика свои дома покинули тысячи жителей, спасаясь от стихии. Сразу с трех сторон природные пожары наступают на Афины. Над городом третий день стоят клубы черного дыма. В начале недели пламя молниеносно распространялось сильными порывами ветра. На тушение были брошены все имеющиеся в стране силы, в том числе авиация и военные.

Испания, Кипр и Хорватия уже направили своих специалистов для борьбы с огнем, еще несколько государств, в том числе Россия, предложили свою помощь. Счет пострадавших приближается к 200-м, россиян среди них нет. Во вторник вечером подтвердилась гибель туриста из Бельгии, ранее он считался пропавшим без вести. Общее количество жертв природной катастрофы, по официальным данным, более 70 человек. 25 июля Евросоюз объявил траур в связи с массовой гибелью людей. Накануне премьер-министр Греции Алексис Ципрас обратился к нации.

"Греция скорбит, и в память о погибших мы объявляем трехдневный национальный траур. Но мы не должны допустить, чтобы траур завладел нами, потому что эти часы – часы сражений, единства, мужества и, прежде всего, солидарности", - сказал он.

Со вчерашнего утра москвичи продолжают нести цветы к зданию в Леонтьевском переулке, где расположено посольство Греции.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".