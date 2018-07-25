Пострадавший в Эймсбери мужчина не помнит, где нашел флакон с ядом

Новые подробности инцидента в британском Эймсбери. Чарльз Роули, который на минувшей неделе был выписан из больницы после якобы отравления нервно-паралитическим веществом, дал интервью местному телеканалу. Правда, рассказ так называемого пострадавшего вызывает теперь ещё больше вопросов.

Очередное признание жертвы нервнопаралитического газа довело ситуацию до абсурда. Чарльз Роули, один из пострадавших в результате инцидента в Эймсбери, дал интервью британскому телеканалу ITV. Его рассказ был запутанным, как плохо отрепетированная речь. Он так и не вспомнил, где нашел флакон с веществом, зато в мельчайших подробностях описал упаковку и первое применение, передает "ТВ Центр".

"Это была коробка размером три на три дюйма, толщиной примерно в полдюйма, в которой была стеклянная бутылка, нужно было достать ее из целлофанового пакета, поставить дозатор, и я в конечном итоге брызнул на руки, но смыл жидкость под краном", - рассказал Роули.

Оператор несколько раз показал трясущиеся руки пострадавшего. Красные пятна похожи на химический ожог. По словам Роули, во флаконе находилась какая-то маслянистая жидкость, по запаху совершенно не похожая на духи. Но, тем не менее, он подарил эту находку своей подруге.

"Я помню, как она распыляла его на запястья и, я думаю, потерла их друг об друга. Я думаю, что через 15 минут Дон сказала, что у нее болит голова, и спросила, есть ли у меня таблетки от головной боли. Я пошел в ванную и нашел ее там, полностью одетой, в очень болезненном состоянии", - отметил Роули.

Женщину в критическом состоянии доставили в больницу, где она скончалась. Правда, по словам сестры Дон Стерджес, во всем виноваты врачи, которые отключили системы жизнеобеспечения. Чарльз Роули чудесным образом вышел из комы спустя несколько недель. О том, что было во флаконе, ему рассказали сотрудники Скотланд-Ярда.

Город Эймсбери, где все произошло, находится недалеко от Солсбери - там при похожих странных обстоятельствах были найдены отравленными Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти пытаются связать два инцидента. Якобы в обоих случаях применялось одно и то же нервно-паралитическое вещество — "Новичок". Несмотря на то, что местные химики заявили, что не смогли точно установить происхождение

Никита Васильев, "ТВ Центр".