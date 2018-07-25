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Собянин осмотрел новый спортивно-оздоровительный комплекс в Крылатском

11:44
  • среда
  • 25 июля 2018

Мэр столицы Сергей Собянин в среду проинспектировал работу спортивно-оздоровительного комплекса, который расположен в Крылатском, около Гребного канала.

Сергей Собянин в среду осмотрел новый спортивно-оздоровительный комплекс в Крылатском. Он был построен в рамках масштабной реконструкции Гребного канала.

Сейчас это современный центр площадью более трёх с половиной тысяч квадратных метров. В нём действует два крытых бассейна. Длина одного из них 25 метров, второй рассчитан для обучения маленьких детей. Там также оборудованы специальные тренажерные залы для профессиональной подготовки гребцов. Комплекс работает уже полгода, посещать занятия там могут все жители ближайших районов.

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Новый спортивно-оздоровительный комплекс в Крылатском
Новый спортивно-оздоровительный комплекс в Крылатском
Новый спортивно-оздоровительный комплекс в Крылатском
Новый спортивно-оздоровительный комплекс в Крылатском
Новый спортивно-оздоровительный комплекс в Крылатском
Новый спортивно-оздоровительный комплекс в Крылатском
Новый спортивно-оздоровительный комплекс в Крылатском
Новый спортивно-оздоровительный комплекс в Крылатском
Спортсмены в новом спортивно-оздоровительном комплексе в Крылатском
Спортсмены в новом спортивно-оздоровительном комплексе в Крылатском
Спортсмены в новом спортивно-оздоровительном комплексе в Крылатском
Спортсмены в новом спортивно-оздоровительном комплексе в Крылатском
Спортсмены в новом спортивно-оздоровительном комплексе в Крылатском
Спортсмены в новом спортивно-оздоровительном комплексе в Крылатском
Спортсмены в новом спортивно-оздоровительном комплексе в Крылатском
Спортсмены в новом спортивно-оздоровительном комплексе в Крылатском
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