В Приморье начались юношеские игры стран Азиатско-Тихоокеанского региона

В Приморье стартовали юношеские игры стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В соревнованиях принимают участие свыше 250 спортсменов из Китая, Кореи, Японии, Вьетнама, Монголии и Лаоса.

Десятки спортсменов приветствуют главный символ юношеских игр стран Азиатско-Тихоокеанского региона. У этих соревнований свой огонь. Пусть и не олимпийский, но пламя также объединяет всех участников. Игроки футбольной команды зажигают чашу и открывают международные соревнования.

Во всероссийский детский центр "Океан" приехали более 250 спортсменов со всего Дальнего Востока, Китая, Южной и Северной Кореи. Целую неделю участники будут соревноваться в 7 видах спорта.

Каждая делегация привезла на соревнования лучших спортсменов от 13 до 15 лет. Китайская сборная, например, серьезно готовилась к матчу по мини-футболу. Но обыграть соперника китайской команде не удалось. Матч состоялся в первый день соревнований. И 4:0 в пользу футболистов из Владивостока. Здесь же на стадионе спортсмены передают эстафетную палочку. За результат под палящим солнцем бороться не просто.

У бадминтонистов серьезный турнир. На корте игроки из России, Южной и Северной Кореи. Спортсмены из Корейской народно-демократической республики показывают лучшие результаты.

Результаты соревнований идут в зачет спортсменам. Участники могут повысить свой разряд, получить пояса высшего ранга. Или заработать себе путевку в другой лагерь.

"В Артек, допустим, там есть конкурс по грамотам, и эти соревнования считаются высоко уровня, и потом туда легче попасть", - говорит участница игр Диана Головцова.

Впереди у участников еще турниры по шахматам, плаванью, настольному теннису. Кроме того, все спортсмены сдадут комплекс ГТО.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Владивосток.