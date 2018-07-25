В Новосибирской области ищут пропавший легкомоторный самолет

На поиски пропавшего по пути из Новосибирска в Томск легкомоторного самолета Cirrus направлен вертолет Ми-8. Он работает на территории Колыванского района. Также поиски ведутся на акватории реки Обь.

В управлении Министерства чрезвычайных ситуаций по Новосибирской области сообщили о начавшихся поисках пропавшего по пути из Новосибирска в Томск легкомоторного самолета Cirrus. Об этом пишет "Газета.ру".

"Вертолет Ми-8 взлетел с аэропорта Толмачево, проводит поиски на территории Колыванского района Новосибирской области. На борту шесть человек", - отмечается в сообщении ведомства.

Также поиски ведутся на акватории реки Обь. Всего в них участвуют 14 человек и пять единиц техники.

Самолет Cirrus вылетел из аэропорта Северный в Новосибирске. Вскоре связь с ним была потеряна.