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В Новосибирской области ищут пропавший легкомоторный самолет

08:37
  • среда
  • 25 июля 2018

На поиски пропавшего по пути из Новосибирска в Томск легкомоторного самолета Cirrus направлен вертолет Ми-8. Он работает на территории Колыванского района. Также поиски ведутся на акватории реки Обь.

В управлении Министерства чрезвычайных ситуаций по Новосибирской области сообщили о начавшихся поисках пропавшего по пути из Новосибирска в Томск легкомоторного самолета Cirrus. Об этом пишет "Газета.ру".

"Вертолет Ми-8 взлетел с аэропорта Толмачево, проводит поиски на территории Колыванского района Новосибирской области. На борту шесть человек", - отмечается в сообщении ведомства.

Также поиски ведутся на акватории реки Обь. Всего в них участвуют 14 человек и пять единиц техники.

Самолет Cirrus вылетел из аэропорта Северный в Новосибирске. Вскоре связь с ним была потеряна.

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