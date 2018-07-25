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Додон надеется на позитивную динамику в отношениях с Россией

08:52
  • среда
  • 25 июля 2018

Президент Молдавии Игорь Додон уверен в улучшении отношений с Россией. Главным фактором в данной ситуации он назвал грядущие выборы в парламенте своей страны. По словам главы государства, новое правительство должно быть открыто к сотрудничеству со всеми.

Результаты намеченных на осень парламентских выборов в Молдавии могут изменить динамику отношений с другими странами, и в том числе с Россией, в лучшую сторону. Об этом заявил президент республики Игорь Додон, передает "МИР24".

"Очень надеюсь, что после парламентских выборов в Республике Молдова будет промолдавское, а не проевропейское правительство, которое будет открыто к сотрудничеству со всеми: и с Западом, и с Востоком", - написал глава государства у себя в Facebook.

Он также отметил назначение Россией на должности представителей в российско-молдавских отношениях двух членов правительства страны, что, по мнению Додона, является важным шагом на пути к разрешению спорных вопросов. 

Ранее стало известно, что среди угроз в Национальной стратегии обороны Молдавии на 2018-2021 годы значится размещение российских войск на территории Приднестровья. В парламенте страны считают, что это особенно опасно в контексте возможной эскалации региональной ситуации. Еще одной угрозой назвали политическую нестабильность на Украине.

До этого Додон отмечал, что принятая Генеральной ассамблеей ООН резолюция, в которой содержится призыв к России вывести войска с территории Приднестровья, нанесет серьезный ущерб молдавско-российским отношениям.

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