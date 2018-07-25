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Российские авиакомпании предупредили о подорожании билетов

08:58
  • среда
  • 25 июля 2018

Российские авиакомпании предупредили о подорожании билетов. Перевозчики вынуждены пойти на такой шаг из-за весеннего скачка цен на авиакеросин на 20%.

Российские авиакомпании из-за роста цен на авиакеросин (на 20% этой весной) могут повысить топливный сбор. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо "Аэрофлота" турагентам.

Из письма перевозчика следует, что авиакомпания повысит топливный сбор уже с 26 июля на всех внутренних рейсах. В "Аэрофлоте" отказались прокомментировать эти данные. Несмотря на это, получение письма подтвердили крупные сервисы бронирования билетов - OneTwoTrip и Biletix. О росте топливных сборов заявили также действующие на российском рынке иностранные компании, например, Qatar Airways.

В начале июня Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предупреждала о возможном подорожании билетов из-за ценовой политики производителей авиакеросина.

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