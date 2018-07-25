ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЦБ подал иск о банкротстве якутского банка "Таатта"

09:14
  • среда
  • 25 июля 2018

Центробанк подал в Арбитражный суд Якутии иск о банкротстве банка "Таатта". Кредитная организация была лишена лицензии ранее в июле.

Банк России подал в Арбитражный суд Якутии иск о признании якутского банка "Таатта" банкротом, передает "Интерфакс".

Банк России отозвал лицензию у "Таатта" 5 июля. ЦБ также аннулировал лицензию якутского банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту хищения из кассы московского филиала банка "Таатта" денег в особо крупном размере.

Читайте также:
Главное сегодня
Здание Центробанка России
Здание Центробанка России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100