ЦБ подал иск о банкротстве якутского банка "Таатта"

Центробанк подал в Арбитражный суд Якутии иск о банкротстве банка "Таатта". Кредитная организация была лишена лицензии ранее в июле.

Банк России подал в Арбитражный суд Якутии иск о признании якутского банка "Таатта" банкротом, передает "Интерфакс". Банк России отозвал лицензию у "Таатта" 5 июля. ЦБ также аннулировал лицензию якутского банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Ранее было возбуждено уголовное дело по факту хищения из кассы московского филиала банка "Таатта" денег в особо крупном размере.