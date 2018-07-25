Роспотребнадзор посоветовал средства спасения от жары

В Москву идет сильная жара, затронет она и другие российские регионы. В связи с этим Роспотребнадзор составил список рекомендаций по предотвращению перегрева. Эксперты рекомендуют пить больше воды и есть больше овощей и фруктов. Также имеет смысл отказаться от калорийной пищи, меньше времени проводить в общественном транспорте и выбирать одежду светлых тонов.

На сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опубликовали рекомендации по защите от аномальной жары, которая наступает в нескольких регионах страны.

Так, в ведомстве советуют пить много воды, а также есть фрукты и овощи. Кроме того, рекомендуется снизить калорийность пищи (например, заменить мясо рыбой или морепродуктами) и свести к минимуму физические нагрузки.

При этом в Роспотребнадзоре советуют меньше ездить в общественном транспорте, по возможности находиться в помещениях с кондиционером и выбирать одежду светлых тонов из натуральных тканей. Также стоит помнить про солнцезащитные очки и головные уборы.

Согласно прогнозу метеорологов, в Москву жара придет 28-29 июля, когда столбики термометров поднимутся до 33-35 градусов. В воскресенье при этом не исключены осадки.

Ранее Роспотребнадзор составил рейтинг регионов с самой грязной питьевой водой за 2017 год. Список возглавила Вологодская область , далее в перечне идут Костромская и Курганская области, а также Карачаево-Черкесия.