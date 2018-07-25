Программа "Мобильный избиратель" стартовала в столице

В столице запустили программу "Мобильный избиратель". Благодаря ей москвичи смогут проголосовать на выборах мэра по месту своего фактического нахождения, в случае если они подадут соответствующую заявку через портал Госуслуг, МФЦ или территориальную избирательную комиссию (ТИК).

В преддверии выборов в Москве стартовала программа "Мобильный избиратель". Об этом сообщили руководители Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве и члены рабочей группы Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами столицы.

"С 25 июля начался прием заявлений от москвичей, которые решили голосовать на выборах мэра Москвы 9 сентября не по месту своей постоянной регистрации, а по месту фактического нахождения. Отдать свой голос они смогут на любом удобном для себя избирательном участке, причем как в столице, так и за ее пределами – на образованных загородных избирательных участках в Подмосковье, Калужской, Владимирской и Тульской областях. Для того чтобы воспользоваться правом проголосовать по месту фактического нахождения, нужно лишь заполнить заявление на портале www.gosuslugi.ru или обратиться в любой офис "Мои документы", либо в территориальную избирательную комиссию", - отметили АГН "Москва" в Общественном штабе.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, председатель комиссии Общественной палаты столицы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов напомнил, что подобная система уже действовала на выборах президента России 18 марта.

"На выборах президента России в марте 2018 года выписались из Москвы и проголосовали за пределами столицы 242 тысячи горожан. На всех так называемых "дачных участках" будут присутствовать квалифицированные наблюдатели, которые обеспечат тотальный контроль за избирательным процессом. Таким образом, голосование на экстерриториальных участках будет полностью соответствовать "московскому стандарту" выборов», - пояснил он.

По словам Венедиктова, в августе члены Общественного штаба проведут объезд удаленных избирательных участков для проверки их готовности ко дню голосования. Всего в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях будет создано 209 таких участков.

Замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра, руководитель рабочей группы Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами территории столицы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что программа "Мобильный избиратель" особенно актуальна для дачников, которые большую часть теплого сезона проводят за городом.

Он добавил, что Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве будет пристально контролировать предстоящие выборы мэра, "особенно ход голосования и подсчеты результатов на загородных избирательных участках".