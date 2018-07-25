На развитие туризма на Кавказе выделят 18 млрд рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 18 миллиардов рублей на создание туристического кластера на Северном Кавказе. Средства в 2018-2021 годах передадут акционерному обществу "Курорты Северного Кавказа" для проектирования и строительства объектов инфраструктуры.

На создание туристического кластера на Северном Кавказе будет выделят 18 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщается на официальном сайте правительства.

Отмечается, что средства в 2018-2021 годах передадут акционерному обществу "Курорты Северного Кавказа". Деньги предназначены для проектирования и строительства различных объектов инфраструктуры.

Ранее Медведев сообщил, что правительство выделило на национальный проект "Демография" в общей сложности 3,5 триллиона рублей. По словам премьера, предложения по проекту должны иметь максимальный эффект.

Вместе с тем 23 июля председатель правительства России раскритиковал чиновников регионов Северо-Кавказского федерального округа за неэффективную работу. Претензии Медведева вызвало исполнение проектов в области социально-экономического развития.