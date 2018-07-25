Гендиректор НПО имени Лавочкина стал фигурантом уголовного дела

Гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский подозревается в мошенничестве, в его отношении возбуждено уголовное дело. Он уже написал заявление об отставке. Мера пресечения в отношении Лемешевского пока не выбрана. НПО имени Лавочкина занимается разработкой лунных аппаратов.

Руководитель пресс-службы государственной корпорации Роскосмос Владимир Устименко сообщил, что генеральный директор разработчика лунных аппаратов НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский написал заявление об отставке, против него возбуждено уголовное дело. Слова Устименко приводит ТАСС.

"Сергей Лемешевский написал заявление об увольнении со 2 августа. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту мошенничества", - сказал глава пресс-службы.

Также отмечается, что исполнять обязанности Лемешевского будет заместитель главы предприятия по безопасности Харун Карчаев.

Мера пресечения в отношении Лемешевского пока не выбрана, он находится на свободе.

Ранее стало известно, что в головном институте Роскосмоса ЦНИИмаш внутренняя комиссия проверит охрану, режим секретности и уровень антитеррористичесих мер. Результаты проверки будут готовы через неделю. До этого СМИ писали, что сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева арестовали по обвинениям в государственной измене. Прежде заявление об увольнении написал директор аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон.