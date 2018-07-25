СК заочно предъявил обвинение экс-министру обороны Украины

СК заочно обвинил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко в публичных призывах к подрыву российских железнодорожных поездов. Эти заявления Гриценко прозвучали в ходе прямой трансляции онлайн-конференции телерадиокомпании "Студия 1+1" 16 июля 2014 года.

В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что бывшему министру обороны Украины Анатолию Гриценко заочно предъявлено обвинение в публичных призывах к подрыву российских железнодорожных поездов. Об этом пишет ТАСС.

В СК отметили, что призывы Гриценко прозвучали в ходе прямой трансляции онлайн-конференции телерадиокомпании "Студия 1+1" 16 июля 2014 года. Были проведены портретные и лингвистические экспертизы.

В декабре 2017 года СК возбудил уголовное дело в отношении Гриценко после призывов последнего совершать теракты в Москве и Таганроге. Анатолий Гриценко занимал пост министра обороны в период президентства Виктора Ющенко.

17 мая 2018 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении американского журналиста Тома Рогана, предложившего Киеву нанести авиаудар по Крымскому мосту. Статья с заголовком "Украине нужно взорвать Крымский мост Путина" была опубликована в Washington Examiner 15 мая.

Позже в мае министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян у себя в Facebook написал, что "Москву невозможно изменить или перевоспитать — только сжечь". Он также упрекнул неназванных западных политиков в том, что они поддерживают с Россией теплые отношения.