4 тысячи сотрудников центров госуслуг расскажут о выборах мэра Москвы в рамках поквартирных обходов

Порядка четырех тысяч специалистов центров госуслуг пошли в квартиры москвичей, чтобы рассказать о выборах мэра. Цель – проинформировать жителей о нововведениях, которые сделают процесс голосования еще удобнее.

Четыре тысячи сотрудников центров госуслуг расскажут о выборах мэра Москвы в рамках поквартирных обходов. Об этом говорится на портале госуслуг "Мои документы".

"Система "Мобильный избиратель", запущенная в рамках подготовки к выборам Президента Российской Федерации, оказалась очень востребованной. Суть ее в том, что гражданин может проголосовать не по месту прописки, а на любом удобном избирательном участке. Это особенно актуально для такого мегаполиса как Москва и позволяет не менять свои планы и передвижения по городу, и в то же время не пропустить такое важное событие как участие в выборах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники центров госуслуг одеты в специальную форму и имеют отличительные знаки, в частности, одежду с символикой центров госуслуг "Мои документы", значок с логотипом выборов мэра Москвы и бейдж, подписанный руководителем центра госуслуг. Подтвердить полномочия сотрудников центров госуслуг можно, позвонив в единую справочную службу города Москвы (8-495-777-77-77) и назвав имя пришедшего.

Чтобы проголосовать на выборах мэра Москвы не по месту регистрации, необходимо заранее подать заявление одним из следующих способов.

С 25 июля: в любом центре госуслуг Москвы; пригласить сотрудника центра госуслуг, позвонив по телефону 8-495-777-77-77; в территориальной избирательной комиссии; в мини-офисах центров госуслуг на дачных участках; через портал gosuslugi.ru.

С 29 августа: в участковой избирательной комиссии.