В Новосибирской области нашли пропавший самолет и погибшего пилота

В Новосибирской области нашли пропавший ранее легкомоторный самолет Cirrus. Пилот погиб. Причины произошедшего выясняются.
В пресс-службе регионального управления Министерства чрезвычайных ситуаций сообщили, что на территории Новосибирской области найден пропавший ранее легкомоторный самолет Cirrus. Об этом пишет ТАСС.
Пило воздушного судна погиб. Причины катастрофы в настоящий момент выясняются.
Ранее сообщалось, что на поиски пропавшего по пути из Новосибирска в Томск Cirrus был направлен вертолет Ми-8. Самолет вылетел из аэропорта Северный в Новосибирске и вскоре перестал выходить на связь.
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