В Новосибирской области нашли пропавший самолет и погибшего пилота

В Новосибирской области нашли пропавший ранее легкомоторный самолет Cirrus. Пилот погиб. Причины произошедшего выясняются.

В пресс-службе регионального управления Министерства чрезвычайных ситуаций сообщили, что на территории Новосибирской области найден пропавший ранее легкомоторный самолет Cirrus. Об этом пишет ТАСС.

Пило воздушного судна погиб. Причины катастрофы в настоящий момент выясняются.

Ранее сообщалось, что на поиски пропавшего по пути из Новосибирска в Томск Cirrus был направлен вертолет Ми-8. Самолет вылетел из аэропорта Северный в Новосибирске и вскоре перестал выходить на связь.