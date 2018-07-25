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В Новосибирской области нашли пропавший самолет и погибшего пилота

10:38
  • среда
  • 25 июля 2018

В Новосибирской области нашли пропавший ранее легкомоторный самолет Cirrus. Пилот погиб. Причины произошедшего выясняются.

В пресс-службе регионального управления Министерства чрезвычайных ситуаций сообщили, что на территории Новосибирской области найден пропавший ранее легкомоторный самолет Cirrus. Об этом пишет ТАСС.

Пило воздушного судна погиб. Причины катастрофы в настоящий момент выясняются.

Ранее сообщалось, что на поиски пропавшего по пути из Новосибирска в Томск Cirrus был направлен вертолет Ми-8. Самолет вылетел из аэропорта Северный в Новосибирске и вскоре перестал выходить на связь.

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