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В Красногорске нашли 40 тонн санкционного свиного жира из Австрии

10:39
  • среда
  • 25 июля 2018

В городе Красногорск Московской области пресекли попытку транзита более 42 тонн свиного жира из Австрии. Этот продукт запрещен к ввозу на территорию России.

Сотрудники Россельхознадзора и таможни обнаружили в подмосковном Красногорске запрещенный ко ввозу на территорию нашей страны замороженный свиной жир из Австрии весом более 40 тонн. Об этом пишет в среду "Русская планета".

По ветеринарным документам жир должен был оказаться в киргизском городе Бишкек, а в России находился транзитом.

Согласно правилам, продукция подлежит уничтожению.

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