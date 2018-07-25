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Госдума упростила регистрацию автомобилей

10:53
  • среда
  • 25 июля 2018

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предлагает разрешить регистрацию новых машин без посещения ГИБДД. Нововведение коснется покупателей новых машин у официальных дилеров.

Госдума приняла в окончательном чтении закон о регистрации новых машин без посещения ГИБДД. Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента еще в 2011 году, отмечает РИА Новости.

Согласно закону, нововведение коснется покупателей новых машин у официальных дилеров. Теперь им не надо будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет.

Кроме того, подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки владелец автомобиля будет получать у изготовителя самостоятельно. Все фирмы будут включены в реестр, предельные тарифы для них разработает ФАС.

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