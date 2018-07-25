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Место американских товаров на российском рынке могут занять продукты из Китая

11:08
  • среда
  • 25 июля 2018

Место покинувших российский рынок из-за дополнительных пошлин американских товаров может занять продукция из Китая. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Он добавил, что за время действия санкций карта экспорта российских товаров существенно не изменилась

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что место покинувших российский рынок из-за дополнительных пошлин американских товаров может занять продукция из Китая. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на эфир НТВ.

"У нас может появиться свободная ниша для товаров из Китая для замещения той продукции, которая ранее поставлялась из США. Объем двухсторонней торговли с Соединенными Штатами Америки не столь велик", - сказал Мантуров.

Он также подчеркнул, что за время действия антироссийских санкций карта экспорта российских товаров существенно не изменилась. Так, основными рынками остаются страны страны СНГ и ближнего зарубежья. При этом отмечается рост объема товарооборота Германией, Турцией, Алжиром и Египтом. 

6 июля в Министерстве экономического развития сообщили о введении ответных пошлин на ввоз товаров из США. Сборы касаются строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования и оптоволокна. Размер ставок варьируется от 25 до 40 процентов.

Вместе с тем 20 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев постановил создать в Министерстве финансов департамент по противодействию антироссийским санкциям. До этого сообщалось, что российский кабинет министров готовит ответные санкции в отношении Украины. Над списком работают сотрудники Минфина, Минэкономразвития и Минпромторга.

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