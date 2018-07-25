Трамп предложил Евросоюзу отказаться от взаимных пошлин

Курс на сближение или новый виток торговой войны? Европейские и американские компании в ожидании итогов встречи в Белом доме. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер едет к Дональду Трампу обсудить непреодолимые разногласия Брюсселя и Вашингтона в экономике. Но президент США уже сделал неожиданное заявление.

Свой неофициальный титул "Мистер непредсказуемость" Дональд Трамп подтвердил очередным сообщением в любимой соцсети. Речь о торговле с Европейским союзом. Только в понедельник президент, представляя в Белом доме лучшие образцы товаров, произведённых в США, анонсировал сегодняшние переговоры с главой Еврокомиссии. И заявлял: ЕС угрожают Соединённым Штатам – необходимо что-то придумать. Думал Трамп недолго.

"Делегация Европейского Союза прибывает в Вашингтон, чтобы договориться об условиях торговли. У меня для них есть идея: и США, и ЕС взаимно отказываются от всех тарифов, ограничений и субсидий! Вот это и будет называться свободным рынком и справедливой торговлей! Надеюсь, они на это пойдут. Мы готовы. Но они – нет!" – написал он в Twitter.

Противоречивый твит произвёл ожидаемый эффект: никто ничего не понял. И двух месяцев не прошло с введения Вашингтоном повышенных ввозных пошлин на европейскую сталь и алюминий, два дня назад президент снова пригрозил повысить их для автопроизводителей. Теперь то ли хитрит, действуя по принципу сначала запугать партнёров, чтобы потом договориться. То ли сдаёт назад, пытаясь сохранить лицо: ответные заградительные меры со стороны ЕС уже ударили по американским производителям. Ради которых, собственно, и затевались торговые войны. Среди прочих в зоне риска – фермеры, по сути, теряющие европейский, китайский и ряд североамериканских рынков сбыта. Одна из последних инициатив президента – разовая субсидия в размере 12 миллиардов. Минсельхоз идею поддержал, в рядах конгрессменов единого мнения нет.

Фермеры мечтают, чтобы всё осталось, как прежде. И действия Трампа в течение последнего дня дают им такую надежду. Примирительное письмо он направил в среду и мексиканскому президенту Обрадору. Где выразил уверенность в скорейшем заключении Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли. Которое, впрочем, необходимо пересмотреть. Мир замер в ожидании возможного завершения только начавшихся торговых войн с Америкой. А неутомимые журналисты продолжают войну компроматов. Телеканал CNN опубликовал аудиозапись, на которой ещё кандидат в президенты Трамп обсуждает со своим адвокатом возможность заплатить за молчание фотомодели Карен МакДугал. Об их недавнем романе, тайном от супруги Трампа Мелании, теперь знает весь мир. Но была ли выплачена сумма, из записи непонятно.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".