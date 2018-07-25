Сотрудника брянской колонии отстранили после смерти заключенного

Сотрудник исправительной колонии №6 отстранен от работы, но пока не уволен. Ранее его задержали по подозрению в пытках, которые привели к смерти заключенного. В настоящее время в колонии работают комиссии прокуратуры и УФСИН.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской области сообщили, что ранее задержанный сотрудник исправительной колонии № 6, где погиб заключенный, отстранен от работы. Об этом пишет "Интерфакс".

"Увольнять или не увольнять его - это будет решаться после получения обвинительного заключения следственных органов", - заявил собеседник агентства.

Он также отметил, что в настоящее время в колонии работают комиссии прокуратуры и УФСИН.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании сотрудника исправительной колонии в Брянской области. Его подозревают в пытках, которые привели к смерти заключенного. Это задержание произошло на фоне скандала в ярославской колонии №1, где группа сотрудников учреждения жестоко избила заключенного. В итоге были задержаны шестеро тюремщиков.