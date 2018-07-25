Суд арестовал двух участников пыток в ярославской колонии

В Ярославле суд арестовал на два месяца сотрудников исправительной колонии №1 Сергея Драчева и Максима Яблокова по делу об избиении заключенного Евгения Макарова в 2017 году. Старший инспектор службы безопасности Яблоков ранее написал явку с повинной, объявили в суде.

Суд арестовал на два месяца двух сотрудников ярославской колонии №1: сотрудника отдела безопасности Сергея Драчева и старшего инспектора службы безопасности Максима Яблокова. В суде было объявлено, что последний ранее написал явку с повинной, передает РИА Новости.

Материал об избиении Евгения Макарова в ярославской колонии в 2017 году появился на сайте "Новой газеты" на прошлой неделе. Текст сопровождался десятиминутной видеозаписью, которая была предоставлена юристами фонда "Общественный вердикт". На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину.

Региональное следственное управление СК возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий. В настоящее время следствием установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного, задержаны шесть человек.