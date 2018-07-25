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Госдума приняла закон об увеличении лимита рекламного времени на ТВ

11:58
  • среда
  • 25 июля 2018

Госдума приняла в третьем чтении закон о рекламном времени на ТВ. Согласно документу, предельная продолжительность рекламы в часовой телепрограмме увеличивается с 15% до 20%. Вместе с тем в детских передачах запрещается рекламировать лекарства и алкогольную продукцию.

Законопроект об увеличении с 15 до 20 процентов предельной продолжительности рекламы в часовой телепрограмме принят Государственной думой России в третьем и окончательном чтении. Об этом пишет ТАСС.

Также в тексте документа обозначено, что при вещании телеканала 24 часа в сутки продолжительность рекламы в телепрограммах не должна превышать 216 минут, то есть не выходить за рамки установленного суточного предела.

Вместе с тем в детских передачах запрещается рекламировать лекарства, алкогольную и военную продукцию, а также основанные на риске игры.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон, который предлагает разрешить регистрацию новых машин без посещения ГИБДД. Нововведение коснется покупателей новых машин у официальных дилеров.

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