Госдума приняла закон об увеличении лимита рекламного времени на ТВ

Госдума приняла в третьем чтении закон о рекламном времени на ТВ. Согласно документу, предельная продолжительность рекламы в часовой телепрограмме увеличивается с 15% до 20%. Вместе с тем в детских передачах запрещается рекламировать лекарства и алкогольную продукцию.

Законопроект об увеличении с 15 до 20 процентов предельной продолжительности рекламы в часовой телепрограмме принят Государственной думой России в третьем и окончательном чтении. Об этом пишет ТАСС.

Также в тексте документа обозначено, что при вещании телеканала 24 часа в сутки продолжительность рекламы в телепрограммах не должна превышать 216 минут, то есть не выходить за рамки установленного суточного предела.

Вместе с тем в детских передачах запрещается рекламировать лекарства, алкогольную и военную продукцию, а также основанные на риске игры.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон, который предлагает разрешить регистрацию новых машин без посещения ГИБДД. Нововведение коснется покупателей новых машин у официальных дилеров.