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В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила 900 тыс га

12:31
  • среда
  • 25 июля 2018

На территории Красноярского края действуют 175 лесных пожаров на общей площади 917 тысяч гектаров. В тушении задействованы 806 человек и 44 единицы техники. Угроз населенным пунктам в настоящий момент нет.

В оперативной сводке регионального Лесопожарного центра сообщается, что на территории Красноярского края площадь лесных пожаров достигла 917 тысяч гектаров. Об этом пишет ТАСС.

"На территории края действует 175 лесных пожаров на общей площади 917 тысяч гектаров. В том числе в зоне контроля - 884 тысячи гектаров", - говорится в сводке.

В тушении задействованы 806 человек и 44 единицы техники. Угроз населенным пунктам в настоящий момент нет.

Ранее сообщалось, что в Мурманск для борьбы с природными пожарами прибыл самолет Ил-76 МЧС. За день с него было сброшено 210 тонн воды. При этом в тушении принимает участие и оборудованный водосливным устройством вертолет Ми-8. Его задействуют в ликвидации наиболее крупных очагов возгорания на отдаленных территориях.

Между тем в Греции жертвами лесных пожаров стали уже 79 человек, больше 200 человек пострадали. Привлечены армия и флот, однако остановить стихию пока не удаётся - мешают аномальная жара и сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду.

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