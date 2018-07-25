Глава Хабаровского края доложил Путину о ситуации в регионе

В среду в Кремле Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом. Обсуждалось социально-экономическое положение в регионе.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в среду рассказал президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе, передает "ТВ Центр". По словам губернатора, промышленное производство сейчас активно развивается. Экспорт вырос на 40 процентов. Причём, что важно, больше половины этого показателя - несырьевая продукция. Кроме того, выполнены все майские указы 2012 года.

Путин: Вячеслав Иванович, важно, чтобы эта планка не опускалась, а наоборот, поднималась. Реальная заработная плата в целом по краю растёт?

Шпорт: Подросла где-то на девять процентов, реальная именно. То есть процесс этот пошёл. Мы сегодня как раз работаем уже.

Путин: Чтобы про учителей, врачей тоже не забывали, и в соответствии с ростом средней заработной платы по региону у них тоже уровень зарплаты подрастал. Что считаете на данный момент наиболее важным, интересным, перспективным? Может быть, нужна поддержка федерального центра.

Шпорт: Сегодня считаем наиболее важным – это нам поддерживать здоровья граждан. Мы сегодня мощную программу у себя разработали по развитию медицинских направлений.

Путин: Вы с Минздравом отрабатывайте, потому что средства мы сейчас выделяем, ритмично средства идут, предусмотренные на программы развития здравоохранения. Надо вписаться во все эти программы.