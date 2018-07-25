Собянин: в ближайшее время в Москве появится 30 новых бассейнов

Около 30 новых бассейнов уже построили, столько же появится в столице в ближайшее время. Об этом сообщил Сергей Собянин, когда осматривал новый спортивно-оздоровительный центр на Гребном канале. Теперь, после масштабной реконструкции, провести время с пользой и комфортом там могут все - в первую очередь, любители водных видов спора.

Будущие олимпийские чемпионы, конечно, разминаются, но то и дело поглядывают на водяную гладь. Ребята представляют секцию по гребле. Раньше многим приходилось ездить в бассейны в разные районы Москвы. Сейчас всё в своем - да и выполнено по всем мировым стандартам.

25 метров в длину, 16 в ширину и сразу 8 дорожек. Людские потоки распространяются так, что никто друг другу не мешает. Пока в одном углу бассейна тренируются гребцы - будущие олимпийские чемпионы, в другом - пенсионеры занимаются оздоровительным плаванием.

В спортцентре имеется и зал для "сухого плавания" - только звучит весьма экзотически, на самом деле это тренажерный зал для упражнений на суше. Занимаются в центре и паралимпийцы - для них тоже все продумали. Везде специальные подъемники, а залы оборудованы пандусами. Безбарьерная среда работает тут на отлично.

"Зал превосходный! Требованиям соответствует на все 100 процентов. Оснащен очень хорошо. После тренировки очень хорошо в бассейне поплавать. Сейчас мы готовимся к чемпионату мира - это очень актуально!" – рассказал мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата мира по гребле на байдарке Игорь Коробейников.

Построен этот спортцентр за рекордные сроки - всего лишь за год. А оснащен так, что еще несколько лет сможет с легкостью удерживаться в рейтинге лучших. Завершена и комплексная реконструкция Гребного канала - полностью обновлена инфраструктура для занятий на открытой воде. Реконструкция проходила в несколько этапов.

"Сначала, собственно, сами спортивные сооружения, административные корпусы, трибуны, эллинги. Ну и целый ряд других объектов, которые мы реконструировали в течение нескольких лет. За последние годы построили около 30 бассейнов, в ближайшие годы еще запланировано около 30 бассейнов: университетские бассейны, школьные, общеспортивные. Так что в Москве обеспечение бассейнами будет лучше", - рассказал Собянин.

Мэр Москвы пообщался и с пенсионерами, которые ходят в этот спортивный центр в рамках программы "Московское долголетие".

Реконструкция Гребного канала в Крылатском высоко оценена и профильными спортивными организациями. Международная федерация каноэ признала новый комплекс лучшим в мире.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".