В Москве стартовала программа "Мобильный избиратель"

В среду, в преддверии сентябрьских выборов, в столице стартовала программа "Мобильный избиратель". Заявления от тех, кто решил голосовать не по месту прописки, уже начали принимать. Об этом сообщил глава Мосгордумы Алексей Шапошников. В этот раз впервые пункты откроют за пределами города: в Подмосковье и соседних областях. А сотрудники МФЦ уже начали приходить в гости к москвичам и рассказывать обо всех нюансах предстоящих выборов.

Выборы в столице должны соответствовать стандартам жизни современного мегаполиса. Избиратель - человек по определению активный, мобильный, поэтому сотрудникам Многофункциональных центров тоже пришлось мобилизоваться. Начиная с этого дня, они выходят из офисов в путь - по районам, кварталам, жилым массивам. Чтобы донести до москвичей самое важное - простую и понятную информацию о том, как можно сделать свой выбор 9 сентября.

В светлой куртке с эмблемой выборов мэра на груди, именным бейджем и прозрачным рюкзаком - это как символ прозрачности самих выборов. Сотрудников центров госуслуг ни с кем не спутаешь. В команде Галины Батуры - 16 человек, всего же по Москве их почти четыре тысячи. Каждый спешит по своим адресам.

На выборах мэра Москвы 9 сентября будут работать 209 загородных или, как их называют, экстерриториальных участков. Урны для голосования установят в Подмосковье, Калужской, Тульской и Владимирской областях. Так что дачники смогут спокойно уехать из столицы на выходные.

Те, кто решит голосовать 9 сентября по месту фактического пребывания, а не там, где зарегистрирован постоянно, должны лишь заранее предупредить об этом.

"С сегодняшнего числа до 7 сентября подать заявление можно несколькими способами - о прикреплении к удобному для вас избирательному участку. Это, как и прежде, в территориальных избирательных комиссиях, в любом центре госуслуг "Мои документы" и онлайн. Также вы можете позвонить на "горячую линию", и попросить, чтобы к вам приехал сотрудник центра "Мои документы" и принял у вас это заявление", - пояснила администратор-помощник центра госуслуг "Мои документы" района Фили-Давыдково Галина Батура.

Данные после таких поквартирных обходов сразу поступают в единую систему, чтобы голос каждого жителя Москвы на выборах был учтен. Правда, для этого Галине Батуре предстоит пройти еще немало адресов - главное, чтобы везде ей открывали двери.

Борис Иванин, "ТВ Центр".