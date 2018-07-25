ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МАК начал проверку после крушения самолета под Серпуховом

15:04
  • среда
  • 25 июля 2018

Межгосударственный авиационный комитет начал расследование крушения легкомоторного самолета в Серпуховском районе Подмосковья. Трагедия произошла накануне днём во время учебно-тренировочного полёта. Самолёт упал, не долетев 500 метров до аэродрома "Дракино". Погибли два человека.

Это был учебно-тренировочный полет. На борту опытный пилот Игорь Турик и летчик-испытатель Виктор Бирюков. Легкомоторный самолет отработал в небе 15 минут, должен был идти на посадку, но до аэродрома недотянул. От удара о землю оба пилота скончались, сообщает "ТВ Центр".

Судя по характеру повреждений, удар был достаточно жесткий. Видно насколько пострадали боковая и передняя части самолета. Воздушное судно рухнуло в поле, рядом с небольшим островком деревьев, жилых строений рядом нет.

В поле и на самом аэродроме работают следователи. Они выясняют, проходил ли самолет техническое обслуживание перед полетом. Неисправность техники  – основная версия крушения.

При аэродроме есть большой гостиничный комплекс. За отдельную плату постояльцам предлагают совершить обзорные полеты. Самые смелые могут испытать "петлю Нестерова", "Бочку" или "Штопор". Услуга, по словам жителей соседней деревни, пользовалась популярностью.

Игорь Турик был чемпионом мира по аэроакробатике и являлся президентом Федерации авиационного спорта Дальнего Востока. Второй погибший  – Виктор Бирюков, хоть и не имел наград, но тоже был опытным пилотом. По словам коллег, они могли совершать облет спортивного самолета  – так называют тестовые полеты. Более точно обстоятельства трагедии установит специальная комиссия.  Полеты на аэродроме Драково приостановлены до выяснения причин крушения.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Крушение самолета под Серпуховом
Крушение самолета под Серпуховом
Крушение самолета под Серпуховом
Крушение самолета под Серпуховом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100