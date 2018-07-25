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Полиция задержала работников столичных автосалонов за мошенничество

15:13
  • среда
  • 25 июля 2018

В Москве задержаны работники автосалонов, которые занимались мошенничеством по давно известной схеме. Предлагали машины покупателям по низким ценам, а потом подделывали договоры и требовали гораздо большие суммы. Некоторые из участников этого преступного сообщества объявлены в международный розыск.

Таких посетителей в этом столичном автосалоне на западе Москвы явно не ждали. Наряд оперативников штурмует заведение, где дорогие авто были наживкой для обмана покупателей, передает "ТВ Центр".

На полу лицом вниз - топ-менеджеры салона: молодые  мужчины с презентабельной внешностью. Впрочем, презентовать они могли не только себя, но и товар. Да так уверенно, что покупатели и не догадывались, что совершали покупку по разработанной мошеннической схеме. Вместе с  автомобилем здесь они "приобретали" целый ряд долгов в придачу. Клиент подписывал договор о покупке автомобиля, а сотрудники салона подделывали документы, меняя условия сделки.

"Было установлено, что фигуранты после подписания договора купли-продажи и оплаты товара клиентами подделывали данный договор, завышая указанную ранее стоимость. По предварительным данным, материальный ущерб, причиненный гражданам, превысил 50 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В преступную группировку входили 19 человек. Действовали они слаженно и отработано. В четырех автосалонах Москвы. Машины предлагали клиентам и по телефону. Роли и обязанности были четко распределены.

Одни показывали и уговаривали купить. Другие оформляли кредиты и  подделывали документы. При этом сами продавцы работали абсолютно без каких-либо официальных бумаг.

По факту организации преступного сообщества уже возбуждено уголовное дело. В отношении семерых фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двое находятся под домашним арестом, еще четверо - под подпиской о невыезде.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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Задержание работников автосалонов за мошенничество
Задержание работников автосалонов за мошенничество
Задержание работников автосалонов за мошенничество
Задержание работников автосалонов за мошенничество
Задержание работников автосалонов за мошенничество
Задержание работников автосалонов за мошенничество
Задержание работников автосалонов за мошенничество
Задержание работников автосалонов за мошенничество
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