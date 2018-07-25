Представитель "Домодедово": угрозы для работы аэропорта нет

Вымогатели пригрозили испортить навигационные системы "Домодедово" и потребовали от аэропорта несколько сотен биткоинов. В "Домодедово" в ответ усилили меры безопасности и заверили, что работе аэропорта ничего не угрожает.

В "Домодедово" подтвердили поступление анонимных угроз в адрес аэропорта. Об этом заявил представитель воздушной гавани.

"При поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры для обеспечения безопасности. Этот случай - не исключение. Угрозы работе аэропорта нет", - сообщил РИА Новости представитель "Домодедово".

Администрация "Домодедово" ранее получила анонимное письмо, авторы которого пригрозили вмешаться в работу навигационных систем аэропорта и испортить их.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в службах авиагавани, неизвестные утверждали, что располагают для этого техническими возможностями. В обмен на отказ от своего плана шантажисты потребовали перевести им несколько сотен биткоинов.