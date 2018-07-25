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В Хакасии перевернулся катамаран, пять человек пропали

13:07
  • среда
  • 25 июля 2018

Пять человек пропали без вести после опрокидывания катамарана в Хакасии. Инцидент произошел на реке Она. Один человек сумел спастись.

На реке Она в Хакасии перевернулся катамаран. По данным источника "Интерфакса", пять человек пропали без вести.

Инцидент произошел накануне. Шесть человек, в том числе двое подростков, отправились на катамаране по Оне. Один мужчина сумел выплыть и вплавь добраться до города Абаза. В МЧС уточнили, что его подобрало следовавшее за катамараном судно.

Судьба остальных людей неизвестна. На поиски пропавших готовится вылететь вертолет Ми-8, однако погодные условия пока не позволяют его применить.

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