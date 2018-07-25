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Москалькова предложила провести в России "паспортную амнистию"

13:18
  • среда
  • 25 июля 2018

В России сегодня удостоверяющих личность документов нет почти у миллиона граждан, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она предложила провести для таких людей "паспортную амнистию", а также создать специальный реестр для детального учета информации по проблеме.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о необходимости проведения в стране "паспортной амнистии", направленной на тех людей, у кого по тем или иным причинам нет этого документа. Ее слова приводит РБК.

"Вполне можно было бы применить паспортную амнистию к таким гражданам, подойдя очень дифференцированно и исследовав каждый случай", - сказала Москалькова, добавив, что проблему нужно решить, не поощряя при этом нарушителей.

Обмудсмен также подчеркнула, что данные Федеральной миграционной службы говорят о двадцати тысячах аннулированных паспортов, которые были получены в нарушение установленного порядка. Однако, по ее словам, последняя перепись показала, что сегодня в России удостоверяющих личность документов нет почти у миллиона граждан.

Подытоживая, уполномоченный по правам человека обозначила необходимость создания реестра, который бы позволил сгруппировать всю актуальную информацию по данной проблеме. Москалькова уточнила, что вопрос создания подзаконной базы данных ставится перед ведомствами и законодателями.

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