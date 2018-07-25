Греческие власти сообщили о ликвидации лесных пожаров вокруг Афин

Лесные пожары в регионе Афин потушены, сообщили в министерстве туризма Греции. Там также добавили, что находящимся в Афинах российским туристам ничего не угрожает. При этом восстановили паромные перевозки в порту города Рафина.

В министерстве туризма Греции заявили, что лесные пожары в регионе Афин потушены. Об этом пишет ТАСС.

"Разгоревшиеся пожары на окраине Аттики потушены. Российским туристам, находящимся в Афинах, ничего не угрожает", - сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что паромные перевозки в порту города Рафина восстановлены, при этом по графику выполняются и регулярные рейсы в международном аэропорту Афин "Элефтериос Венизелос".

Ранее сообщалось, что правительство Греции выделило 20 миллионов евро на помощь пострадавшим при лесных пожарах на юго-востоке страны. Согласно последней информации, жертвами стихии стали 79 человек, при этом больше 200 пострадали. К тушению привлекли армию и флот, однако работам мешает аномальная жара и сильный ветер.