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Турция получит от ЕС €400 млн на обучение сирийских беженцев

14:02
  • среда
  • 25 июля 2018

Евросоюз выделил Турции 400 миллионов евро на обучение сирийских беженцев. Это первый платеж в рамках соглашения с Фондом поддержки беженцев в этой стране. Ранее в сирийском городе Дума школы продлили учебный год, чтобы дети смогли завершить программу.

Официальный представитель Еврокомиссии Александер Винтерштайн в ходе своего выступления на брифинге в Брюсселе сообщил, что Евросоюз выделил Турции 400 миллионов евро на обучение сирийских беженцев. Его слова приводит ТАСС.

"Это первый платеж в рамках соглашения стран ЕС о выделении Турции еще трех миллиардов евро для Фонда поддержки беженцев в Турции", - добавил Винтерштайн.

Ранее сообщалось, что в сирийском городе Дума школы продлили учебный год, чтобы дети смогли завершить программу. Это стало возможным только после освобождения пригородов Дамаска от боевиков. Продолжаются занятия и в соседней Харасте. 

20 июля стало известно, что Россия предложила Соединенным Штатам разработать совместный план возвращения в Сирию беженцев из Ливана и Иордании, а также создать общую со Штатами группу по финансированию восстановления инфраструктуры САР. До этого Москва проинформировала ООН и свои посольства в 36 странах о создании в Сирии центра по беженцам.

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