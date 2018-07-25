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Пропавшие в Хакасии туристы прилетели из Москвы и Пензы

14:09
  • среда
  • 25 июля 2018

В МЧС рассказали подробности о пропавших на реке Она в Хакасии. По данным ведомства, туристы приехали в республику из Москвы и Пензы. При этом свой маршрут группа не регистрировала.

Пропавшие на реке Она в Хакасии туристы приехали в республику из Москвы и Пензы. Как сообщили в местном МЧС, группа сплавлялась по незарегистрированному маршруту, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на реке Она опрокинулся катамаран. Одному человеку удалось спастись. Еще пятеро, в том числе двое подростков, пропали без вести. В четверг, как ожидается, на место отправится группа спасателей. Они прибудут только через два дня на место начала сплава, пишет ТАСС.

В МЧС пояснили, что район, в котором произошло опрокидывание катамарана, находится в глухой тайге и добраться туда быстро не получится. Ранее сообщалось, что на поиски может отправиться вертолет Ми-8, однако от этих планов пришлось отказаться из-за штормового предупреждения.

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