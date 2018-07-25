Начальник УВО Росгвардии по Самарской области задержан за взятку

Начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Самарской области задержан ФСБ. Отмечается, что это произошло во время получения им взятки. В операции участвовали сотрудники Росгвадрии. Глава ведомства проинформирован о происходящем.

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн сообщил о задержании начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Самарской области. Его слова приводит ТАСС.

"Полковник полиции, начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии задержан сотрудниками ФСБ с поличным при получении взятки", - заявил Хинштейн.

Он также отметил, что в операции по задержанию участвовали сотрудники Росгвардии. Директор ведомства Виктор Золотов был поставлен в известность о происходящем. Подробности случившегося не разглашаются.

Вместе с тем источник ТАСС рассказал, что взятку в 100 тысяч рублей начальнику управления вневедомственной охраны передавал представитель частной охранной организации.

Ранее сообщалось, что бывший глава управления Следственного комитета по Москве Александр Дрыманов арестован до 12 сентября по подозрению в коррупции. Вопрос об избрании меры пресечения рассматривался в закрытом режиме. Дрыманов же в суде заявил, что не признает вину и "готов к процессуальному сражению".