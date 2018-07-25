Экс-глава СБУ решил баллотироваться в президенты Украины

Бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что планирует участвовать в выборах президента Украины, которые пройдут весной 2019 года. Ранее о намерении участвовать в выборах заявили более 20 политиков, включая лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко и глава Радикальной партии Олега Ляшко.

Лидер движения "Справедливость", экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко намерен участвовать в президентских выборах весной 2019 года.

По его словам, вместе со своим движением "Справедливость" он несколько лет работал над тем, чтобы разработать план для страны, "иметь видение" и заручиться поддержкой. "Ясно, что участвуем в президентских выборах. Да", - заявил Наливайченко в интервью телеканалу ZIK.

Наливайченко возглавлял Службу безопасности Украины в 2006-2010 и в 2014-2015 годах. В 2016 году он основал общественно-политическое движение "Справедливость".

Очередные выборы президента Украины должны состояться весной 2019 года. О намерении участвовать в них заявили более 20 политиков, включая лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко и члена партии "Движение новых сил" Юрия Деревянко.

Тимошенко ранее предупредила о намерении действующего президента Украины Петра Порошенко сорвать выборы президента. По ее мнению, его план – это введение чрезвычайного положения в стране.