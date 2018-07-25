ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экс-глава СБУ решил баллотироваться в президенты Украины

15:08
  • среда
  • 25 июля 2018

Бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что планирует участвовать в выборах президента Украины, которые пройдут весной 2019 года. Ранее о намерении участвовать в выборах заявили более 20 политиков, включая лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко и глава Радикальной партии Олега Ляшко.

Лидер движения "Справедливость", экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко намерен участвовать в президентских выборах весной 2019 года.

По его словам, вместе со своим движением "Справедливость" он несколько лет работал над тем, чтобы разработать план для страны, "иметь видение" и заручиться поддержкой. "Ясно, что участвуем в президентских выборах. Да", - заявил Наливайченко в интервью телеканалу ZIK.

Наливайченко возглавлял Службу безопасности Украины в 2006-2010 и в 2014-2015 годах. В 2016 году он основал общественно-политическое движение "Справедливость".

Очередные выборы президента Украины должны состояться весной 2019 года. О намерении участвовать в них заявили более 20 политиков, включая лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко и члена партии "Движение новых сил" Юрия Деревянко.

Тимошенко ранее предупредила о намерении действующего президента Украины Петра Порошенко сорвать выборы президента. По ее мнению, его план – это введение чрезвычайного положения в стране.

Читайте также:
Главное сегодня
Валентин Наливайченко
Валентин Наливайченко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100