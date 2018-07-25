МИД рассказал об отчаянии террористов перед разгромом

Террористическая атака в городе Эс-Сувейда на юге Сирии показывает человеконенавистническую сущность боевиков и свидетельствует об их отчаянии перед неминуемым разгромом. Об этом заявили в российском МИД.

МИД России осудил теракт в Эс-Сувейде на юге Сирии. В ведомстве полагают, что применение массового насилия против мирного населения свидетельствует об отчаянии террористов.

"На фоне успехов сирийских правительственных сил, действующих при поддержке ВКС России, по освобождению территории Сирии от бандформирований ИГИЛ, "Джабхат ан-Нусры" (обе организации запрещены в России, - прим. редакции) и других террористических группировок экстремисты, чувствуя неминуемость разгрома, в отчаянии прибегают к массовому насилию против мирного населения", - говорится в заявлении МИД.

Там подчеркнули, что действия боевиков показывают "человеконенавистническую сущность идеологов и практиков терроризма". Кроме того, Москва выразила соболезнования родным и близким погибших.

Теракт в Эс-Сувейде произошел 25 июля утром. Несколько смертников привели в действие взрывные устройства на овощном рынке города. По последним данным, жертвами атаки стали более 50 человек, около 80 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная группировка "Исламское государство".