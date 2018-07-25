Госдума приняла закон об изучении родных языков

Госдума приняла в окончательном чтении закон о свободном выборе изучения родного языка, в том числе русского языка как родного, а также государственных языков национальных республик.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о родных языках. В школах, программа которых включает предмет "Родной язык", его изучение остается обязательным, при этом можно будет выбрать конкретный язык, в том числе русский как родной.

Законопроект был внесен в Госдуму 10 апреля. Документ вызвал резонанс в регионах, в том числе в национальных республиках, передает "Интерфакс". После этого в Госдуме была создана рабочая группа по его доработке, результатом чего стал текст ко второму чтению, который был поддержан всеми сторонами.

В июле 2017 года президент России Владимир Путин назвал русский язык естественным духовным каркасом страны. Он обратил внимание на то, что некоторых школьников заставляют учить неродные для них языки.

"Языки народов России - это неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. Изучать эти языки - гарантированное Конституцией право, право добровольное. Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, также недопустимо, как снижать уровень и время преподавания русского", - сказал Путин.