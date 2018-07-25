Черчесов останется на посту главного тренера сборной России по футболу

Станислав Черчесов останется главным тренером сборной России по футболу и будет готовить команду к Евро-2020. В РФС обещают в скором времени поделиться информацией о новом контракте со специалистом. Действующее соглашение рассчитано до августа 2018 года.

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян сообщил, что Станислав Черчесов продолжит работу со сборной России в качестве главного тренера. Слова Симоняна приводит ТАСС.

"Конечно, Черчесов продолжит работу и будет готовить команду к чемпионату Европы - 2020", - сказал вице-президент РФС, добавив, что вопрос о дате подписания нового контракта стоит адресовать исполняющему обязанности президента РФС Александру Алаеву.

Сам Алаев пообещал поделиться актуальной информацией по этому вопросу 25 июля.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под руководством 54-летнего специалиста команда дошла до четвертьфинала Чемпионата мира 2018 года, где в серии пенальти уступила сборной Хорватии. Действующий контракт Черчесова рассчитан до августа 2018 года.

Отборочный турнир к Евро-2020 начинается 21 марта 2019 года. Финальная часть европейского первенства состоится на 12 стадионах в 12 городах Европы. Три матча групповой стадии и встречу 1/4 финала примет Санкт-Петербург.