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Более 100 человек погибли из-за терактов на юге Сирии

15:40
  • среда
  • 25 июля 2018

​Не менее 100 человек стали жертвами серии терактов в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. Атаки совершили несколько террористов-смертников утром, 25 июля.

В результате серии терактов в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии погибли не менее 100 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на France Press.

Источники в полиции отмечают, что около 176 человек ранены, передает РИА Новости.

До этого телеканал Al Mayadeen сообщил о 50 погибших и 78 пострадавших. Теракты были организованы запрещенной в России группировкой "Исламское государство" в районах, находящихся под контролем правительства страны.

Атаки в Эс-Сувейде произошли 25 июля утром. Несколько смертников привели в действие взрывные устройства на городском овощном рынке. Теракты сопровождались нападением банд террористов на населенные пункты в окрестностях города. Бойцы отрядов Сил национальной обороны в ряде мест отразили эти атаки.

В МИД России отметили, что террористическая атака на юге Сирии показывает человеконенавистническую сущность боевиков и свидетельствует об их отчаянии перед неминуемым разгромом.

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