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Пятерых сотрудников ярославской колонии арестовали за пытки

16:07
  • среда
  • 25 июля 2018

Суд в Ярославле арестовал пятерых сотрудников колонии за избиение заключенного. Еще одному сотруднику ФСИН был продлен срок задержания.

Пятерых сотрудников колонии №1 в Ярославле, где был избит заключенный, арестовали на два месяца. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение Заволжского районного суда города. 

Под стражу заключены Игорь Богданов, Сергей Ефремов, Алексей Боровкин, Сергей Драчев и Максим Яблоков. Кроме того, Ивану Калашникову был продлен на 72 часа срок задержания. Все перечисленные отстранены от исполнения обязанностей.

Видеозапись с избиением заключенного Евгения Макарова появилась на сайте "Новой газеты" неделю назад. На кадрах 10-минутного ролика видно, как сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют мужчину. По данному факту возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Личности всех принимавших участие в избиении сотрудников колонии установлены.  

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