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Помпео назвал неудачными попытки Путина и Трампа договориться по Украине

16:43
  • среда
  • 25 июля 2018

Глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что в Хельсинки президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали украинскую тематику. По его словам, их мнения не сошлись по многим аспектам.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали тему Украины на саммите в Хельсинки. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского госсекретаря Майка Помпео, который дал интервью радиовещательной корпорации ABC, лидеры не нашли, где могли бы прийти к согласию.

"Они обсуждали Украину. Не нашлось большого количества пунктов, по которым их мнения бы сошлись. Президент [Трамп] был тверд в том, чтобы донести до мира мысль, что путь Минска (Минских соглашений – прим. ред.) - это верный путь продвижения вперед", - отметил глава Госдепа.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что во время личного общения с Трампом в Хельсинки Путин предложил собеседнику провести референдум в самопровозглашенных ДНР и ЛНР под эгидой международных наблюдателей. По мнению российского президента, это помогло бы прекратить войну и дало бы жителям региона возможность спокойно вделать свой выбор.

Однако в Вашингтоне отметили, что если придерживаться минских соглашений, то проведение референдума невозможно.

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