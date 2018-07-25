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Ученому из ЦНИИмаш предъявили обвинение в госизмене

17:02
  • среда
  • 25 июля 2018

Следствие предъявило 74-летнему сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву обвинение в государственной измене, сообщил его адвокат Иван Павлов. По данным СМИ, ученого обвиняют в передаче одной из стран НАТО информации о гиперзвуковых технологиях.

Сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов, пишет ТАСС.

Он добавил, что для участия в предъявлении обвинения ученому его не пустили. В связи с этим защита Кудрявцева намерена подать жалобу.

74-летний Виктор Кудрявцев был арестован 19 июля. Свою вину он не признает. Как рассказал его сын, ученый изучал влияние турбулентности на движение ракет, однако у него был самый низкий уровень допуска к секретной информации.

Ранее СМИ сообщали, что ФСБ провела обыски в кабинетах сотрудников ЦНИИмаш, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Роскосмоса Дмитрия Пайсона. По данным газеты "Коммерсант", Кудрявцева обвиняли в передаче закрытой информации о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО.

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