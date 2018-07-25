Жертвами теракта на юге Сирии стали более 150 человек

В результате серии терактов на юге Сирии погибли более 150 человек. Атаки произошли в провинции Эс-Сувейда. Трое смертников подорвались в городе Эс-Сувейда, остальные атаковали деревни на северо-востоке провинции, убивая местных жителей в их домах.

Жертвами терактов на юге Сирии стали более 150 человек. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на неправительственную организацию "Сирийский центр мониторинга за правами человека", базирующуюся в Лондоне.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство", заявив, что теракты были совершены "солдатами Халифата". Трое смертников подорвались в городе Эс-Сувейда - административном центре одноименной провинции.

"Затем боевики ИГ атаковали деревни на северо-востоке провинции, убивая местных жителей в их домах", - рассказал глава правозащитной организации Рами Абдель Рахман.