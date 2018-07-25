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Роспотребнадзор по Москве открыл горячую линию для клиентов "Натали турс"

17:23
  • среда
  • 25 июля 2018

Московское управление Роспотребнадзора открыло горячую линию для клиентов "Натали турс", которые не смогли договориться с туроператором о возврате денег. Сотрудники ведомства дадут необходимые консультации и помогут в составлении исковых заявлений к компании.

Роспотребнадзор по Москве открыл горячую линию для клиентов "Натали турс" в связи с аннулированием всех забронированных и оплаченных туров. Об этом сообщает TVC.RU.

В ведомстве рассказали, что граждане, которые не смогли договориться с компанией о расторжении договора и возврате денег, могут получить консультацию и разъяснения по телефону +7-495-785-37-41.

Кроме того, экстренную помощь и помощь в составлении претензий и исковых заявлений к "Натали турс" можно получить по телефону +7-495-687-39-61, или обратившись в Управление Роспотребнадзора по адресу: г. Москва, ул. Большая Дмитровка, дом 8, стр. 1,2,3.

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