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В Италии арестован бывший российский сенатор Кривицкий

17:42
  • среда
  • 25 июля 2018

На севере Италии арестован бывший российский сенатор Дмитрий Кривицкий. Его задержали по запросу российских властей. Кривицкого подозревают в получении взятки в 15 миллионов рублей.

На севере Италии по запросу России арестовали бывшего сенатора от Новгородской области Дмитрия Кривицкого. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на его адвоката Мауро Анетрини.

По его словам, Кривицкого арестовали за преступления, совершенные на территории России, "в Италии он ничего не сделал". Бывшего сенатора содержат в Венеции, в четверг там состоится первое слушание по его делу. По словам адвоката, Кривицкий находится в Италии на законных основаниях, процесс будет касаться его экстрадиции.

Как сообщили в новгородском МВД, бывшего сенатора обвиняют в получении взятки в 15 миллионов рублей. В розыск он был объявлен решением суда.  

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