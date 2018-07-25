Суд арестовал сотрудника Брянской колонии из-за смерти заключенного

Клинцовский городской суд Брянской области арестовал бывшего сотрудника исправительной колонии №6. Его подозревают в применении насилия к заключенному, которое повлекло за собой смерть.

В Брянской области Клинцовский городской суд заключил под стражу экс-сотрудника исправительной колонии №6, которого подозревают в применении насилия к заключенному. Оно, в свою очередь, привело к смерти, передает ТАСС.

"Ходатайство следствия удовлетворено, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 23 сентября", - отметили в суде.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании сотрудника исправительной колонии в Брянской области. Его заподозрили в пытках, которые привели к смерти заключенного. Задержание произошло на фоне скандала в ярославской колонии №1, где группа сотрудников учреждения жестоко избила заключенного.