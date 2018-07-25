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На южном полюсе Марса нашли озеро с жидкой водой

18:22
  • среда
  • 25 июля 2018

Озеро с жидкой водой смогли найти ученые на южном полюсе Марса. Водохранилище диаметром около 20 километров скрывается на глубине 1,5 километра под толщей льда.

Ученые получили доказательство присутствия на южном полюсе Марса озера с жидкой водой. Открытие удалось совершить с помощью радара, установленного на борту орбитального аппарата Mars Express, пишет журнал Science.

Радар сканировал 200-километровую область Южного плато. На снимках ученые обнаружили район, где "эхо" сигнала резко менялось. По их мнению, источником таких колебаний может быть только слой жидкой воды. Диаметр подземного водохранилища авторы исследования оценили в 20 километров. Скрыто оно на глубине около 1,5 километра.

При этом температура в резервуаре, скорее всего, значительно ниже точки замерзания воды. Оставаться в жидком состоянии ей позволяют растворенные соли магния, кальция и натрия, а также давление лежащего выше слоя льда.

Предположения о наличии на Марсе жидкой воды появились еще 30 лет назад, однако до сих пор ученые не могли предоставить никаких подтверждений этому.

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